Jovem morre oito anos depois de engolir lesma envenenada durante desafio

Antigo jogador de rugby esteve a lutar pela vida desde 2010.

11:15

Um homem de 28 anos morreu esta sexta-feira na sequência de ter comido uma lesma durante um desafio numa festa de aniversário, há oito anos, em Sydney, na Austrália.

O animal estaria envenenado com inseticidas para ratos quando Sam Ballard, durante um desafio proposto pelos amigos, engoliu a lesma, segundo avança o jornal The Sun.

O jovem, naquela altura com 19 anos, contraiu uma meningoencefalite eosinofílica, ficando em coma durante 420 dias, com uma grave infeção no cérebro. Após oito anos de complicações médicas e três anos internado no hospital, o antigo jogador de rugby acabou por morrer.

Katie Ballard, a mãe de Sam, avançou que em momento algum culpou os amigos do filho pela trajédia, apesar de todo o sofrimento causado.

Os amigos do jovem afirmaram que Sam ter-se-á sentido mal automaticamente após comer a lesma, pelo que teve convulsões e foi transportado para o hospital, segundo avança a mesma fonte.

Apesar do veneno se destinar aos roedores, os caracóis e lesmas podem facilmente ficar infetados caso comam as fezes dos animais.