Freira sai de convento e torna-se estrela porno

Yudi ignorou o conselho de um padre e começou a mostrar-se numa webcam.

Uma freira colombiana que passou oito anos num convento abandonou a fé para se tornar numa estrela porno. Yudi Pineda ignorou inclusivamente o conselho de um padre e começou a mostrar-se através de uma webcam.



A mulher de 28 anos ingressou na vida religiosa após uma visita de freiras à escola que frequentava. Aos 10 anos iniciou a sua vida no convento e, oito anos depois, abandonou-o ao apaixonar-se por um professor.



A jovem, de 28 anos, tem agora uma carreira na indústria para adultos que apelida de "decente e artística", de acordo com o jornal britânico The Sun.



Foi quando começou a trabalhar numa empresa em Medellin que conheceu o homem que a recrutou como modelo porno: "No início sentia-me mal mas agora estou bem [com o meu trabalho]."



"Também estou bem na igreja. Nunca falho as orações de sexta, as reuniões de sábado ou a missa ao domingo", concluiu Yudi Pineda aos media locais.