Freira de 98 anos sai da clausura para votar nas presidenciais brasileiras

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:09

Uma religiosa católica de 98 anos, Maria Antónia de Alencar, é um gritante e expressivo exemplo da preocupação que os brasileiros têm com o seu presente e a esperança que depositam no futuro com um novo presidente.



Apesar da idade e do esforço que isso representou, a irmã Maria Antónia saiu este domingo da clausura no convento onde vive, na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais, para votar na segunda volta das eleições presidenciais.

"Saí para votar a fim de que tenham dias melhores para o Brasil, embora a gente veja que um presidente não pode fazer grandes coisas do jeito que o Brasil está. Mas com Deus tudo se faz", declarou a religiosa aos jornalistas que a cercaram quando chegou à secção de voto, na Câmara Municipal de Uberaba.

Maria Antónia vive em clausura no convento da Ordem da Imaculada Conceição, em Uberaba, há impressionantes 73 anos.



Durante esse longo período de mais de sete décadas, saiu por raríssimas vezes da clausura, uma delas no passado dia 7, dia da primeira volta das presidenciais, tanta a preocupação que sente pelo futuro do Brasil que tanto ama.

"Eu venho votar na esperança de um Brasil melhor. Que Deus reine neste país, que reine a honestidade, menos corrupção e violência", complementou a religiosa antes de deixar a secção de voto e voltar para a clausura.