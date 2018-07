Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogado gravou conversa de Trump com modelo da Playboy em segredo

Michael Cohen gravou conversa em que o presidente debate o pagamento milionário a Karen McDougal para esconder relação.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O advogado pessoal de Donald Trump gravou secretamente uma conversa em que o presidente dos EUA debate o pagamento de milhares de dólares a uma antiga ‘coelhinha’ da Playboy, para a impedir de falar sobre a relação que terão mantido em 2006. A gravação feita por Michael Cohen está entre o material apreendido no início deste ano pelo FBI no escritório do advogado.



A gravação confirma uma história já conhecida e põe em causa a tática usada por Trump para ocultar segredos embaraçosos sobre o seu passado. Mas Rudolph Giuliani, atual responsável pela equipa jurídica do presidente, alega que Trump não fez nada de errado. Confirma a conversa com Cohen sobre o pagamento a Karen McDougal antes das eleições de 2016, mas diz que não chegou a ser feito.



McDougal alega ter iniciado uma relação com Trump, em 2006, pouco depois de a mulher do magnata, Melania, dar à luz o filho de ambos. A modelo da Playboy vendeu o exclusivo à revista ‘National Enquirer’ por 130 mil euros, mas a revista, liderada por um amigo de Trump, nunca publicou a entrevista.



Recorde-se que Cohen está a ser investigado pelo FBI por violação das regras de campanha eleitoral, devido ao pagamento de 110 mil euros à ex-estrela porno Stormy Daniels, que terá também tido um affair com Trump.



Convite a Putin para cimeira em Washington

O presidente dos EUA, Donald Trump, que está a ser fortemente criticado por não ter confrontado Vladimir Putin sobre a ingerência nas presidenciais de 2016, surpreendeu ontem ao anunciar que convidou o líder russo para uma nova cimeira, em Washington, no outono. A tempestade política causada pela recente cimeira em Helsínquia levou, entretanto, a revista ‘Time’ a sobrepor o rosto dos dois presidentes na capa da sua última edição, numa imagem que simboliza os laços ocultos entre ambos.