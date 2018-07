Vídeo mostra detenção da atriz pornográfica que diz ter dormido com Trump

Stormy Daniels foi presa enquanto fazia um espetáculo num clube de strip, no Ohio.

22:57

O vídeo da detenção da atriz pornográfica Stormy Daniels, que alega ter tido um caso em 2006 com o presidente dos EUA, Donald Trump, foi divulgado esta sexta-feira.Daniels foi presa enquanto fazia um espetáculo num clube de strip em Ohio. Segundo o advogado da atriz, Daniels terá deixado um cliente tocá-la durante a performance.A atriz foi detida devido à lei do Estado de Ohio, que diz que um profissional que apareça nu com regularidade, num negócio sexualmente orientado, não tem permissão de tocar num cliente ou alguém com quem não tenha grau parentesco.