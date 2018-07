Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump manda pagar em dinheiro silêncio de 'coelhinha'

Presidente dos EUA tentou calar ex-modelo, que pretendia vender história à imprensa.

Por Débora Carvalho | 01:30

Uma gravação secreta de uma conversa mantida dois meses antes das eleições de 2016, em que Donald Trump negoceia com o seu advogado o pagamento "em cash" dos direitos sobre a história que a ex-modelo da 'Playboy' Karen McDougal estava a tentar vender à imprensa sobre o alegado caso com o presidente, foi esta quarta-feira tornada pública pela CNN.



"Teremos de pagar", diz Michael Cohen. "Paga em dinheiro", responde Trump. No áudio, com duração de três minutos e sete segundos, Cohen sugere ao então candidato republicano "abrir uma empresa" para "fazer a transferência" ao "amigo David."



Cohen estava a referir-se a David Pecker, amigo próximo de Trump e proprietário da American Media, que detém, entre outros títulos, o tabloide 'National Enquirer'. A publicação comprou a história da 'coelhinha' da 'Playboy' por quase 150 mil euros, mas nunca a divulgou.



Cohen está a ser investigado pelo FBI por suspeitas de violação das leis de financiamento das campanhas eleitorais, lavagem de dinheiro e fraude bancária e fiscal na sequência do alegado pagamento para abafar outro caso entre o presidente e a atriz pornográfica Stormy Daniels.



O processo originou buscas no escritório de Cohen onde foram apreendidas 12 gravações, entre as quais a agora divulgada. Donald Trump nega todas as acusações e diz que a relação nunca existiu.



18 mulheres acusam Donald Trump de assédio sexual

As mulheres que acusam em tribunal Donald Trump de assédio sexual são já 18. O caso mais conhecido foi o da atriz Stormy Daniels. A estrela da indústria pornográfica garantiu ter tido um 'affair' com o presidente dos Estados Unidos quando este tinha acabado de ter um filho com Melania. E tudo teria ficado por aí não tivesse sido, anos mais tarde, Stormy ameaçada por pessoas ligadas a Trump para forçar o seu silêncio. A atriz recebeu 110 mil euros da conta do advogado do político e assinou um acordo de confidencialidade, que quebrou para denunciar o caso publicamente.



Entre as vítimas de Donald Trump estão várias mulheres, de diferentes áreas, incluindo uma concorrente a Miss Estados Unidos da América, em 2013. Foi através das redes sociais que Cassandra Searles denunciou o comportamento impróprio do homem forte dos EUA quando participou na prova de beleza.



Também Summer Zervos, que se tornou conhecida no reality show norte-americano 'The Apprentice', moveu um processo judicial contra Donald Trump, acusando-o de abuso sexual.