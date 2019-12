Jovem de 19 anos mata ‘padre pedófilo’ que o abusou sexualmente

Um jovem de 19 anos matou o padre Roger Matassoli, de 91 anos, por o ter abusado sexualmente. Alexandre V., cujo nome completo não foi divulgado, bateu no clérigo com um crucifixo e sufocou-o. O rapaz foi acusado de tortura, resistência à polícia e assassinato mas teve de ser transferido para um hospital quando foi preso por motivos psiquiátricos.

Alexandre atacou Matassoli enquanto o padre trabalhava em Agnetz, Oise, no norte de França e foi preso quando estava a fugir do local no carro da vítima.

O padre de 91 anos foi acusado de abusar sexualmente de pelo menos quatro meninos, incluindo o rapaz de 19 anos e, alegadamente, o pai entre 1960 e 2000. Matassoli foi encontrado morto por polícias com sinais de tortura no corpo e aparentemente asfixiado.

Apesar de o crime ter sido cometido a 4 de novembro, o jovem de 19 anos só foi formalmente acusado na passada quinta-feira, 26 de dezembro.

Também o pai do suspeito terá sido abusado sexualmente pelo padre quando era criança. Identificado como Stephane pela imprensa francesa, o homem acabou por se matar quando soube do abuso. Segundo alguns relatos franceses, à semelhança do pai, Alexandre também tentou cometer suicídio.

De acordo com a imprensa local, a polícia está a investigar o caso com base na hipótese de que se tratou de um ato de vingança. No entanto, o suspeito disse às autoridades que não se lembra de ter cometido os crimes de que está a ser acusado.

O bispo de Beauvais, Jacques Benoit-Gonnin, após o assassinato do padre, disse que Matassoli tinha sido retirado de funções em 2009 depois de surgirem alegações de abuso.