Ryerson, como os pais queriam

Entretanto reatou o namoro e, com a ajuda do companheiro e de outros dois homens, surgiu a ideia de matar os progenitores a troco de 8.500 euros. A 8 de novembro de 2010, o namorado e dois outros homens, feitos 'assaltantes', roubaram o dinheiro todo que havia em casa dos pais, dispararam sobre eles e amarraram Jennifer, como haviam combinado.



A mulher chamou depois a polícia. O pai sobreviveu e foi pedir ajuda a um vizinho. A mãe morreu no local.



A polícia achou estranho que os 'ladrões' só tivessem levado dinheiro e que tivessem entrado pela porta principal da casa, aparentemente sem grandes dificuldades. No hospital, o pai disse que, durante o 'assalto', a filha parecia conhecer os criminosos e a história foi descoberta.



Uma mulher canadiana de 34 anos mandou matar os seus pais em 2014 após lhes mentir nos mais variados aspetos durante toda a sua vida, avança o jornal online Medium, citado pelo espanhol El País. Jennifer Pan foi agora condenada a prisão prepétua.Os pais de Jennifer Pan controlavam todos os seus passos desde miúda. Praticamente não tinha tempo sozinha: ou estava na escola ou estava em aulas de música ou patinagem. Queriam que se tornasse atleta olímpica e farmacêutica.Desde a escola até ao trabalho, foram décadas de mentira atrás de mentira. Como os progenitores queriam que tivesse boas notas, mentiu durante anos a fio, dizendo que tinha notas excelentes, quando eram mais baixas.Na adolescência, foi impedida de se relacionar com rapazes, mas acabou por arranjar namorado em segredo na escola secundária. Disse que ia estudar Farmácia na Universidade canadiana. Tinha até falsificado uma carta de aceitação na instituição académica e dito que recebeu uma bolsa para financiar os estudos. Comprou alguns livros para decorar alguns princípios básicos de farmácia, mas suficientes para a fazer parecer uma especialista no assunto.Conseguiu até inventar uma desculpa para impedir os pais de ir à 'cerimónia de licenciatura' e mencionou ter arranjado trabalho num laboratório de análises de sangue. Quando os pais quiseram ver o local de trabalho fugiu, o que começou a levantar suspeitas para os pais, que ligaram depois à amiga com quem dizia viver há anos e as confirmaram.Quando descobriram as mentiras da filha, obrigaram-na a deixar o seu trabalho e instalaram um GPS no seu carro para controlar, mais uma vez, todos os seus passos. O namorado acabou por terminar a relação com ela.

A jovem e os cúmplices foram condenados a prisão perpétua em dezembro de 2014.