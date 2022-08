Jovem morto a tiro em Espanha tinha documentos portugueses falsos. Vítima era procurada por rapto e violação

O jovem morto a tiro no fim de semana em Valladolid, Espanha tinha falsos documentos portugueses e era procurado por rapto e violação de uma mulher ucraniana em Aranda de Duero, Burgos.

O suspeito, identificado como BLC de 27 anos, cuja nacionalidade seria portuguesa, tinha em sua posse documentação falsa.

O homem terá conhecido a vítima em Valladolid. Viajaram depois até Aranda onde manteve sequestrada uma mulher, que se dedicaria à prostituição, durante cerca de duas semanas.

De acordo com o Diário de Burgos, a mulher foi resgatada na passado dia 17 de julho num apartamento numa rua em Aranda de Duero.

Na casa os agentes da Polícia Nacional encontraram uma "quantidade significativa de drogas" e a documentação do agressor. As autoridades emitiram depois um mandado de busca e detenção.

A autópsia ajudou a revelar a identidade do agressor, morto com apenas um tiro no peito após desacatos que tiveram início num bar. O disparo fatal foi feito já no estacionamento do espaço de diversão noturna.

O agressor, que fugiu do local, foi já identificado pela Guardia Civil graças às câmaras de videovigilância e ao depoimento de testemunhas.