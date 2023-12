Jovem que esteve desaparecido durante seis anos volta a celebrar o Natal em Inglaterra com muitos presentes da avó

desapareceu com apenas 11 anos no sul de Espanha , quando estava de férias com a mãe e o avô, que também desapareceram, está agora

Alex Batty, o jovem inglês encontrado em França após desaparecer em Espanha, celebrou o Natal com a sua avó em Oldham, no Reino Unido.O adolescente disse que nunca celebrou o Natal enquanto se deslocava entre comunas hippies por toda a Europa, mas ficou encantado por viver as festividades com a avó e por celebrar a época natalícia com uma prenda da sua bebida gaseificada favorita."Adorava Irn-Bru quando era pequeno e costumava comprar na loja da esquina sempre que podia. O mesmo acontecia com as batatas fritas com sabor a molho Worcestershire. Por isso, a minha avó surpreendeu-me ao arranjar um pacote enorme de latas e dois sacos de batatas fritas de tamanho familiar", disse Alex Batty em entrevista ao The Sun.Os outros presentes incluíram um novo telemóvel e auscultadores, um dispositivo Alexa, um bloco de desenho e lápis de cor, uma garrafa de água e bilhetes para o futebol.O jovem, quea viver com a avó, Susan Cuarana, de 68 anos. A responsável legal do rapaz disse que teve o "melhor Natal de sempre" após o reaparecimento chocante do neto."Ainda não consigo acreditar que o Alex está em casa. Tenho de me beliscar. Quando ele desapareceu, pensei que nunca mais o ia ver e está a ser preciso habituar-me a acordar de manhã e tê-lo em casa", afirmou ao The Sun.O paradeiro da mãe e do avô de Alex ainda é desconhecido Alex Batty não teve qualquer formação escolar adequada durante o tempo em que andou pela Europa e prepara-se agora para começar a universidade em janeiro.