Jovem quer acabar relação após orgia com namorada e amigas

Um jovem de 22 anos afirmou ao jornal britânico The Sun que não consegue manter a relação de namoro que tem após ter participado numa orgia com a namorada, a irmã dela e duas amigas.

O homem afirma que a relação que mantinha com a companheira, de 29, não voltou a ser a mesma desde aquele momento e conta que tudo aconteceu numa noite em que todos estavam particularmente embriagados.

"Bebemos alguns copos de vinho e depois a conversa direcionou-se para relacionamentos e sexo", avançou o jovem ao jornal, confirmando que ficou muito surpreendido quando recebeu a proposta para fazer sexo em grupo.

"Inicialmente pensei que estavam a brincar, mas depois de mais umas bebidas tanto eu, como a minha namorada quisemos experimentar", continuou, garantindo que todos tiveram uma noite incrível, tendo mantido relações sexuais várias vezes.

No entanto, o jovem garante que depois dessa noite nada voltou a ser como era. "Estávamos todos envergonhados na manhã seguinte, mas bebemos um café e ainda fizemos umas piadas sobre o assunto. O pior foi depois. Passaram-se duas semanas e mal consigo olhar para a minha namorada", afirmou o homem, admitindo que sente repulsa e que não confia mais na companheira.

O jovem avançou que a situação o afetou ao ponto de controlar as redes sociais da namorada e diz que só ainda não terminou o relacionamento porque estão juntos há dois anos e são especiais um para o outro.



A conselheira sentimental do jornal britânico sugeriu que o jovem adulto conversasse com a namorada por forma a arranjarem a melhor solução para o futuro de ambos.