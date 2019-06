Juiz absolve homem que esfaqueou Bolsonaro e troca prisão preventiva por internamento

O homem que esfaqueou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, durante um acto de campanha na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, a 6 de setembro de 2018, foi ilibado esta sexta-feira pelo juíz Bruno Savino.



No entanto, Adélio Bispo continuará preso na prisão de Segurança Máxima da cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, tendo sido alterado apenas o seu estatuto.





O juiz baseou-se nos relatórios médicos, que atestam que o agressor tem problemas mentais, retirou a prisão preventiva a Adélio e transformou-a em internação judicial por tempo indeterminado. Porém, ao invés de enviar o agressor para um manicómio judicial determinou que este deve continuar na mesma prisão, mas recebendo a partir de agora tratamento psiquiátrico.

O magistrado também preferiu não estipular um prazo mínimo ou máximo para Adélio Bispo ficar sob tratamento na prisão.



Na sentença, Bruno Savino determinou que o agressor deve ser submetido a exames periodicamente. Caso exista alguma melhoria médicamente comprovada só se podendo o juiz pode, por exemplo, conceder-lhe a liberdade ou enviá-lo para outro local.

Adélio Bispo, de 41 anos, pastor evangélico e militante de esquerda, esfaqueou Jair Bolsonaro quando este desfilava num parque de Juiz de Fora aos ombros de apoiantes.O incidente provocou lesões graves no atual presidente do Brasil, que submetido a três cirurgias para reconstruir parte do intestino e outras extensas lesões abdominais.Em depoimentos à polícia, Adélio afirmou que tinha falhado, pois não queria ferir Bolsonaro, mas sim matá-lo. O homem chegou a sublinhar que assim que saisse da prisão tentaria de novo cometer o mesmo crime.