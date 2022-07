Juiz ordena remoção de conteúdos que associam Lula da Silva a crimininosos no Brasil

O juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, ordenou esta segunda-feira a remoção de notícias falsas de redes sociais e plataformas de internet que ligam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um grupo criminoso e a um homicídio.

Segundo o magistrado, "há uma perceção clara de que as mentiras divulgadas tentam, de forma fraudulenta, induzir o eleitorado a acreditar que um dos candidatos e seu partido têm vínculos com o crime organizado".

A decisão refere-se a publicações de apoiantes do atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que associam o Partido dos Trabalhadores (PT) ao grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC) e também material que associa a formação partidária à morte do ex-prefeito da cidade de Santo André Celso Daniel, também do PT.