Juiz pede ao Tribunal da Sardenha para iniciar processo de entrega de Puigdemont

O magistrado do Supremo Tribunal, Pablo Llarena, enviou esta quinta-feira para o Tribunal de Recurso de Sassari, na Sardenha, em Itália, uma carta onde deixa claro que a ordem de prisão e entrega do antigo líder catalão Carles Puigdemont continua ativo.Pablo Llarena pediu o início da transferência de Puigdemont para Espanha, pois a imunidade do antigo líder catalão foi levantada para que possa ser julgado por "sediação" e "apropriação indevida de fundos públicos".A imunidade de Puigdemont foi levantada pelo Parlamento Europeu a 8 de março, a pedido do juiz Pablo Llarena. Depois de ser preso na Sardenha, o ex-líder catalão fugiu à justiça espanhola com a intenção de conseguir novamente uma medida cautelar que o impeça de ser julgado.