Juíza nega pedido de Amber Heard para anulação do julgamento

A juíza Penney Ezcarate negou esta quarta-feira o pedido de Amber Heard para anular o resultado do julgamento que a opôs ao ex-marido Johnny Depp.



No documento de resposta da juíza Azcarate, são rejeitadas todas as alegações da atriz, que apresentou um recurso em tribunal.



Os advogados de Heard tinham apresentado um documento de 43 páginas, a denunciar falta de provas no processo e a presença ilegal de um dos membros do júri. Um dos elementos presentes não tinha sido convocado, porque quem teria recebido a convocatória foi outro membro do agregado familiar, com quem partilhava o nome. Esta irregularidade deu origem a um pedido de anulação.