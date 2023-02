Julia Wandelt diz que foi violada pelo pai do homem que foi investigado por raptar Madeleine McCann, a menina inglesa desaparecida em 2007 no Algarve. A jovem polaca, que acredita ser Maddie, recorda que aos 8, 9 anos era atacada sexualmente por Peter Ney que vivia com a sua avó materna. Os abusos aconteciam na casa e eram cometidos pelo alemão.









