União Europeia pede "investigação aprofundada" à morte do jornalista saudita

Federica Mogherini exigiu escrutínio à morte de Jamal Khashoggi.

Por Lusa | 22:11

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, exigiu este sábado uma "investigação aprofundada" sobre a morte "extremamente perturbadora" do jornalista saudita Jamal Khashoggi e que os autores sejam responsabilizados.

A União Europeia "insiste na necessidade de uma investigação aprofundada, credível e transparente, que esclareça as circunstâncias da morte e force os responsáveis a assumir total responsabilidade", afirmou Federica Mogherini, em comunicado.

Jamal Khashoggi, 60 anos, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 02 de outubro para obter um documento para casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto.