Jornalista saudita foi desmembrado vivo

Gravação áudio revela que Jamal Khashoggi gritou de dor no decorrer de sete minutos, durante os quais foi retalhado e decapitado em Istambul.

Por Francisco J. Gonçalves | 02:10

O jornalista saudita Jamal Khashoggi, desaparecido desde o dia 2 de outubro, terá sido desmembrado vivo no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Referindo fontes da investigação, vários meios de comunicação revelaram ontem os pormenores macabros do homicídio.

Jornalistas turcos que terão ouvido uma gravação de áudio do momento do crime, contaram à ‘Al Jazeera’ e a outros meios de comunicação que Khashoggi gritou de dor durante sete minutos. Nesse tempo, o jornalista terá visto os dedos e outras partes do corpo serem- -lhe cortados pelo médico-legista Salah al-Tubaigy, parte da equipa de 15 sauditas encarregados de eliminar Khashoggi. O médico terá mesmo dito aos cúmplices para colocarem música, dizendo-lhes: "Costumo fazer isto ao som de música."

Outra voz ouvida na gravação é a do cônsul-geral saudita em Istambul, Mohammed Otaibi. "Façam isto lá fora ou ainda tenho problemas", diz Otaibi, que ficou numa sala ao lado enquanto o jornalista era desmembrado e, por fim, decapitado. A isto responde um dos assassinos: "Cala-te, se queres regressar vivo à Arábia Saudita."

Para lá do horror do crime, os novos dados do caso apontam a responsabilidade diretamente ao príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman. De facto, além do médico, que lidera o conselho forense do Ministério do Interior e já ocupou outros cargos importantes, o ‘The New York Times’ ligou a Salman oito outros elementos da equipa de assassinos. Um deles, Maher Abdulaziz Mutreb, alegado líder da equipa de assassinos, acompanhou o príncipe em várias viagens ao estrangeiro como integrante da sua equipa de segurança privada.

A gravação e a ligação dos homicidas ao príncipe tornam menos credível a ideia de morte acidental do jornalista num interrogatório que correu mal, como Riade se preparava para admitir.