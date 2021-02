Líder da Birmânia, Aung San Suu Kyi, detida por militares

A líder da Birmânia, Aung San Suu Kyi, e outras figuras importantes do partido no poder foram detidos esta segunda-feira, disse o porta-voz da Liga Nacional para a Democracia, avança a Reuters.



A detenção aconteceu depois de vários dias de tensão entre o governo civil e os militares, que gerou rumores de um golpe militar após uma eleição que o exército diz ter sido fraudulenta.





O porta-voz Myo Nyunt disse à Reuters por telefone que Suu Kyi, o presidente Win Myint e outros líderes foram presos ao início da manhã desta segunda-feira. "Quero dizer ao nosso povo para não responder precipitadamente e quero que ajam de acordo com a lei", disse, acrescentando que ele próprio esperava ser preso.Posteriormente, a Reuters não conseguiu contatá-lo. As linhas telefónicas para Naypyitaw, a capital, não estavam disponíveis na madrugada de segunda-feira.Suu Kyi, com 75 anos, vencedora do Prémio Nobel da Paz, chegou ao poder após uma esmagadora vitória eleitoral em 2015, que se seguiu em décadas de luta pela democracia que a transformou num ícone internacional. A posição internacional de Suu Kyi foi prejudicada depois de centenas de milhares de Rohingya fugirem das operações do exército para se refugiar no estado de Rakhine, no oeste de Mianmar, em 2017. O partido de Suu Kyi ganhou com nova vitória esmagadora nas eleições de novembro passado, golpeando um partido pró-militar.Os militares da Birmânia disseram no sábado que iriam proteger e respeitar a constituição e agir de acordo com a lei, depois de comentários no início da semana levantarem rumores de um golpe. A comissão eleitoral do país rejeitou as alegações militares de fraude eleitoral, dizendo que não houve erros grandes o suficiente para afetar a credibilidade do voto.