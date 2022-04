Líder da ONU discutiu tensão em Jerusalém com líderes israelita e palestiniano

O secretário-geral da ONU discutiu no sábado o atual pico de tensão junto aos locais sagrados de Jerusalém com o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, e o Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas.

Em comunicado, a ONU disse que António Guterres debateu "os esforços para reduzir as tensões, acabar com as provocações e as medidas unilaterais, e restaurar a calma".

Mais de 200 pessoas, na sua maioria palestinianos, ficaram feridos na última semana em confrontos no complexo de Al-Aqsa e nos arredores, um local sagrado para muçulmanos e judeus.