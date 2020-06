Líder de culto satânico abusa de menores e obriga-os a canibalismo

O caso está a chocar Itália. Um jovem de 23 anos foi detido em Prato, na região italiana da Toscânia, e está acusado de 13 crimes de abuso sexual, escravidão e pornografia infantil. Matteo Valdambrini era líder de um culto satânico e autointitulava-se "O Diabo", aterrorizando os seguidores, alguns menores, e obrigando-os a atos sexuais.

Segundo o Il Messaggero, o homem tratava os seguidores do culto como escravos e sujeitava-os a abusos sexuais durante os rituais iniciáticos, que ocorriam numa floresta. Matteo é estudante de Economia na Universidade de Florença, estando matriculado naquela instituição de ensino desde 2016.

A polícia de Florença procedeu à detenção do jovem na casa que este partilha com os pais. Segundo as autoridades, o culto liderado por Matteo começou há cerca de um ano. Pelo menos 13 jovens terão sido abusados pelo italiano, sendo que a polícia já identificou pelo menos dois menores de idade entre as vítimas.

As primeiras denúncias surgiram em fevereiro deste ano, quando duas vítimas contaram o horror a que tinham sido sujeitas. Outras denúncias de mais crimes do homem depressa começaram a emergir. Segundo a polícia, Matteo convencia os jovens a juntarem-se a ele dizendo que seria ele a "salvar o Mundo" e dizia-se imortal, encetando uma encenação em que parecia morrer estrangulado, levantando-se em seguida.

Quando atraia jovens para o seu culto, ameaçava-os de morte e dizia que, se não seguissem as suas ordens e se sujeitassem aos abusos sexuais, Matteo trataria de matar todos os familiares das vítimas.

Alguns pormenores chocantes do processo foram revelados pelas autoridades. O homem agredia os seguidores com violência, obrigava-os a inalar fumo de cristais queimados e sujeitava-os a rituais com "sangue de dragão e dentadas de vampiro e lobisomem", nos quais mordia os jovens e obrigava-os a ingerir uma substância que, segundo relatado aos meios de comunicação, se trataria de sangue humano. Dizia que estes atos garantiriam "poderes sobrenaturais".

Ainda, Matteo obrigava os menores a enviarem-lhe fotografias nus, dizendo que não eram para ele mas sim para uma entidade sobrenatural chamada Hydrà. As imagens serviriam depois também para chantagem com os jovens, para os obrigar a atos sexuais com o líder do culto.

Matteo encontra-se em prisão preventiva a aguardar início do julgamento.