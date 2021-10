Líder de Taiwan confirma presença militar dos Estados Unidos na ilha

A líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, confirmou esta quinta-feira, pela primeira vez, que os Estados Unidos têm presença militar na ilha, "para treinar tropas taiwanesas", corroborando informações recentemente publicadas pela imprensa norte-americana.

Em entrevista à cadeia televisiva norte-americana CNN, Tsai destacou que há uma "ampla gama de cooperação" com os EUA para "aumentar a capacidade de defesa" de Taiwan, mas evitou especificar o número de soldados norte-americanos destacados, limitando-se a dizer que são "menos do que se acredita".

No início deste mês, o jornal The Wall Street Journal revelou que um destacamento formado por cerca de vinte membros das forças especiais e do Corpo de Fuzileiros Navais está destacado na ilha há pelo menos um ano para treinar o Exército local.