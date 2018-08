Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líder do Canadá diz que é possível alcançar acordo comercial com EUA esta semana

Nesta altura decorrem "negociações muito precisas", segundo Trudeau.

O primeiro-ministro canadiano afirmou esta quarta-feira que decorrem "conversações muito precisas" com os Estados Unidos sobre a revisão do Tratado de Comércio Livre da América do Norte e que é possível chegar a "um bom acordo até sexta-feira".



Negociadores dos Estados Unidos e do Canadá reuniram-se hoje em Washington para conversações sobre uma nova versão do tratado, depois de já ter sido alcançado um acordo entre norte-americanos e mexicanos.



"Há uma possibilidade de se alcançar um bom acordo para o Canadá", declarou Justin Trudeau, em conferência de imprensa, depois de assinalar que os dois outros signatários gostariam que fosse alcançado um acordo tripartido até sexta-feira.



"Mas isso é apenas uma possibilidade, dado que depende de se tratar ou não de um bom acordo para o Canadá", afirmou o dirigente liberal.



A equipa de negociadores do Canadá, dirigida pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Chrystia Freeland, chegou na terça-feira a Washington.



"Continuo animada pelas boas conversações que temos (com os norte-americanos) e pelos progressos alcançados", indicou Freeland, pouco antes das declarações de Trudeau.



Otava optou por deixar o México e os Estados Unidos resolverem os seus diferendos em negociações bilaterais antes de voltar à mesa das negociações sobre uma nova versão do acordo alcançado entre os três países em 1994.