Líder do Daesh aparece em vídeo pela primeira vez em cinco anos

Vídeo divulgado pela Al-Furqan mostra o líder jihadista com uma barba ruiva e grisalha vestido com um manto preto.

19:25

O líder do grupo 'jihadista' do Daesh Abu Bakr al-Baghdadi, apareceu pela primeira vez em cinco anos num vídeo de propaganda divulgado hoje por aquela organização.

O vídeo divulgado pela Al-Furqan mostra o líder 'jihadista' com uma barba ruiva e grisalha vestido com um manto preto e um colete bege e sentado no chão com o que aparente ser uma metralhadora apoiada ao seu lado.

Esta é a primeira aparição de Abu Bakr al-Baghdadi, em vídeo, desde que realizou um sermão na Grande Mesquita de Al-Nuri, em Mossul, no Iraque, em 2014.

Segundo o grupo de inteligência SITE, uma empresa norte-americana de monitorização de atividade na Internet de organizações ligadas ao terrorismo, Al-Baghdadi reconheceu no vídeo o fim dos combates em Baghouz, o último reduto do EI na Síria e abordou os atentados no Sri Lanka que provocaram 253 mortos e mais de 500 feridos.