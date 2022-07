EUA matam um dos líderes do Daesh em ataque aéreo com drone na Síria

O líder do Daesh na Síria foi morto num ataque aéreo dos EUA.A informação foi revelada esta terça-feira pelo exército norte-americano.Maher al-Agal, um dos cinco principais líderes do grupo jihadista, foi morto num ataque aéreo com drones a noroeste da Síria, revelou o Comando Central em comunicado. Um colaborador próximo ficou gravemente ferido."Foi feito um extenso planeamento nesta operação para assegurar a sua execução bem sucedida. Um relatório preliminar indica que não houve baixas civis", acrescentava a declaração.Al-Agal foi responsável pelo desenvolvimento das redes ISIS fora do Iraque e da Síria.Os Estados Unidos têm cerca de 900 tropas na Síria, a maior parte das quais no leste do país, dispersas ao longo de uma década de guerra civil.No auge do seu poder de 2014-2017, o Daesh governou milhões de pessoas e reivindicou a responsabilidade e inspirou ataques em dezenas de cidades de todo o mundo.Abu Bakr al-Baghdadi, o seu líder, declarou um califado sobre um quarto do Iraque e da Síria em 2014, antes de ser morto numa rusga pelas forças especiais norte-americanos no noroeste do país em 2019, quando o grupo entrou em colapso.