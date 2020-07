Líder indígena brasileiro Raoni tem alta após dias hospitalizado em estado grave

O líder indígena brasileiro Raoni Metuktire, de 89 anos, recebeu este sábado alta do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, interior do estado de Mato Grosso, depois de ter ficado internado em estado grave por nove dias. Após a alta, Raoni foi levado de ambulância para o aeroporto local e embarcou numa aeronave cedida pelo governo do Mato Grosso para a Aldeia Metuktire, localizada numa região de floresta no interior do estado, onde vive.

Cacique do povo Caiapó, Raoni foi internado dia 16 passado inicialmente num hospital da cidade de Colíder, mais perto da sua aldeia, mas a gravidade do seu estado forçou a sua transferência no dia 18 para Sinop, onde há melhores condições. O veterano líder indígena, respeitado internacionalmente pela sua defesa da Amazónia e dos povos tradicionais que habitam a floresta, tinha um quadro infeccioso agudo, anemia em estado avançado e hemorragia digestiva.

Douglas Yanai, médico-chefe da equipa de profissionais da saúde que atendeu Raoni em Sinop, afirmou este sábado que o cacique chegou ao hospital muito debilitado. Segundo Yanai, chegou a temer-se que Raoni não resistisse, mas após a sua estabilização, duas transfusões de sangue e um tratamento mais agressivo, o líder dos Caiapós reagiu e foi decidido dar-lhe alta para não o submeter ao risco de uma hospitalização mais prolongada.

Na sua aldeia, Raoni vai continuar o tratamento e um acompanhamento nutricional, para se fortalecer. Além dos graves problemas físicos descobertos no hospital, entre os quais duas úlceras, Raoni passou nos últimos 30 dias por um quadro depressivo após a morte da esposa, em decorrência de complicações com diabetes, e tinha ficado ainda mais debilitado.