Livro revela que Elvis Presley era pedófilo: "Tinha namoradas de 14 anos"

No livro "Elvis Presley: Uma vida do sul" o autor da obra, Joel Williamson, afirma que Rei do Rock era pedófilo e "tinha namoradas de 14 anos que levava consigo em digressão, quando tinha 22 anos".Segundo Joel, o músico partia em digressão acompanhado por três raparigas menores e com elas "fazia lutas de almofadas, trocava beijos e carinhos".Também a sua mulher, Priscilla, na altura menor de idade, viajou com Elvis Presley. O autor conta que na primeira noite em que dormiram juntos, o cantor queria manter intacta a virgindade da jovem e apenas trocaram carinhos.Joel Williamson refere ainda que este tipo de comportamento devia-se ao facto de Elvis viver com a necessidade de ter uma mulher na cama, sendo "obcecado pela virgindade".