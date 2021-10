Lula da Silva acusa Bolsonaro de transformar o Brasil num "pária internacional"

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva garantiu esta sexta-feira uma grande probabilidade de ser candidato nas presidenciais de 2022 e acusou o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, de aumentar a pobreza e transformar o país num "pária internacional".

"Historicamente, a diplomacia brasileira sempre foi respeitada. Mesmo durante a ditadura militar, as relações do Brasil com o resto do mundo foram modernas e civilizadas. Bolsonaro jogou tudo isso no lixo", destacou Lula da Silva numa entrevista ao jornal francês Libération.

O ex-presidente, que lidera as sondagens de intenção de voto para as presidenciais de 2022, acusou o atual chefe de Estado do Brasil de "só ter olhos para [Donald] Trump e de ter hostilizado China, Rússia, Argentina, Bolívia, Chile (...) Com ele, o Brasil se tornou um pária internacional. Ninguém quer recebê-lo ou ser recebido por ele."