Lula da Silva antecipa viagem para Portugal

embarque no avião presidencial estava marcado para a manhã de sexta-feira, mas o chefe de estado brasileiro viaja já esta quinta-feira.

O motivo da antecipação da viagem ainda não foi revelado.



O presidente do Brasil, Lula da Silva, antecipou a viagem para Portugal e chega esta sexta-feira a Lisboa. O

No sábado, o chefe de estado brasileiro terá reuniões com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro português, António Costa. Nesses encontros estão previstas as assinaturas de acordos bilaterais entre os dois países.



Na segunda-feira, o presidente brasileiro vai até Matosinhos, no Porto, para se encontrar com empresários e visitar a indústria aeronáutica portuguesa, antes de voltar para Lisboa. Nesse dia, Lula da Silva também vai assinar o diploma do prêmio Camões, que foi concedido em 2019 ao cantor, compositor e escritor Chico Buarque, mas não recebeu a assinatura do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Já na terça-feira, Lula fará um discurso na Assembleia da República Portuguesa antes de seguir viagem para Espanha.