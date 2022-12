OPresidente eleito do Brasil, Lula da Silva, anunciou esta sexta-feira os primeiros ministros do seu futuro Governo, que inicia funções no próximo dia 1 de janeiro. Lula anunciou cinco nomes dos cerca de 30 que devem fazer parte do futuro executivo brasileiro.



Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi confirmado como futuro ministro das Finanças, como já era esperado e num gesto que contraria pedidos de setores financeiros, que gostariam de ver na pasta alguém mais liberal.









