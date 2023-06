Lula da Silva critica ministros e pede para parem de planear e começarem a concretizar ações

Numa nova reunião em Brasília do conselho de ministros marcada por críticas e momentos de irritação, o presidente Lula da Silva cobrou esta quinta-feira que os titulares das 37 pastas que compõem o executivo federal brasileiro parem de planear e comecem a concretizar as ações projetadas. Nos meios políticos, incluindo as lideranças do Congresso, os ministros de Lula e o próprio presidente têm sido acusados de se reunir muito, planear, mas não concretizarem quase nada.



"A gente vai ter de começar a concretizar as propostas, porque vocês sabem que daqui para a frente a gente vai ser proibido de ter novas idéias, a gente vai ter é de cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. Que a gente possa sair daqui com a certeza que o governo já tem no papel e na cabeça tudo aquilo que a gente vai fazer até ao dia 31 de Dezembro de 2026 (último dia do actual mandato presidencial)."-Disse Lula, reforçando aos seus ministros que o tempo para ter idéias e fazer planeamentos acabou e agora chegou a hora de cumprir as promessas feitas.

Na reunião, o veterano presidente também cobrou os seus ministros para terem "mais educação" uns com os outros, aludindo aos muitos desencontros e divergências entre os titulares das 37 pastas, que representam nada menos do que 15 partidos diferentes, em alguns casos antagónicos. E, em tom duro, exigiu aos ministros que deixem de apresentar propostas e medidas isoladamente, como se fossem deles e não do governo, e que privilegiem os anúncios através da Secom, a Secretaria de Comunicação do executivo.

"Vamos ter, nesta reunião, uma discussão sobre a relação dos ministros com a Secom. É importante que a gente saiba que a gente pode fazer divulgação das coisas que a gente faz com muito mais profissionalismo se a gente tiver um mínimo de educação de fazer as coisas colectivamente", afirmou Lula. O Presidente brasileiro crítica a disputa pública entre ministros, vários dos quais, no afã de ganharem protagonismo e espaço na imprensa, já divulgaram medidas de impacto isoladamente, sem consultar colegas de executivo, nem o ministro da Casa Civil, que coordena a todos e em alguns casos teve depois de desmentir o que fora anunciado.