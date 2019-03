Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lula da Silva libertado para ir ao funeral do neto

Antigo chefe de Estado brasileiro perdeu Artur de 7 anos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva chegou pouco depois das 11h30 (hora de Portugal) a São Paulo para assistir ao velório e cremação do neto Artur Araújo Lula da Silva, que morreu na sexta-feira aos setes anos devido a meningite.



Lula, que cumpre 12 anos de cadeia por corrupção, em Curitiba, sul do Brasil, foi autorizado excecionalmente a despedir-se do neto favorito.



Todo o trajeto de Curitiba até ao Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo foi feito por via aérea por motivos de segurança.



Um helicóptero foi buscar o ex-presidente ao terraço da sede da Polícia Federal de Curitiba, onde está preso desde 7 de abril de 2018, e levou-o para o aeroporto.



Um avião levou então Lula até ao Aeroporto de Congonhas, de onde outro helicóptero o transportou para o cemitério.



Tudo isto visou evitar manifestações contra ou a favor de Lula, que continua a suscitar paixões.