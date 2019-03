Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lula da Silva promete provar inocência na despedida ao neto

Ex-presidente do Brasil garante que vai provar que não é ladrão.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

Profundamente emocionado, o ex-presidente brasileiro Lula da Silva prometeu no sábado ao neto Arthur Luiz Araújo, debruçando-se sobre o caixão onde repousava o corpo do menino, falecido aos sete anos devido a meningite, provar que não é ladrão e foi condenado injustamente.



"Arthur, você sofreu bullying na escola por ser neto do Lula. Por isso tenho um compromisso com você: vou provar a minha inocência, vou mostrar quem é ladrão neste país", disse Lula , banhado em lágrimas.



A promessa ao neto foi uma das poucas coisas que Lula conseguiu dizer livremente no Cemitério de São Bernardo do Campo, São Paulo.



Autorizado a sair da cadeia para ir ao funeral, Lula foi vigiado por dezenas de polícias, que o impediram de se dirigir aos apoiantes que convergiram para o cemitério.



A rigidez da segurança foi tal que até na capela havia agentes, o que incomodou e constrangeu a família do menino, filho de Sandro Luiz Lula da Silva, e de Marlene Araújo Lula da Silva.