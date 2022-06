Macau contabiliza perto de 400 casos de Covid-19 numa semana

Macau registou 391 casos de covid-19 desde o início do novo surto, na grande maioria assintomáticos, anunciaram esta segunda-feira as autoridades do território, no mesmo dia em que teve início uma terceira testagem geral à população.

"Até ao momento, nós temos 391 casos confirmados", disse Leong Iek Hou, do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, durante a conferência de imprensa diária de Saúde.

Desde o início da pandemia, e até à meia-noite (17:00 horas em Lisboa) de 26 de junho, a região administrativa especial registou um total de 172 infeções, zero mortes e 475 casos assintomáticos, realçou ainda a responsável.