Macau testa novamente toda a população após detetar um novo caso de Covid-19

Macau realiza a partir desta segunda-feira novos testes à Covid-19 para toda a população, devido à deteção de mais um caso, seis dias depois de o território ter concluído outra ronda de testes em massa, foi esta segunda-feira anunciado.

"Vamos arrancar com uma nova ronda de testes em massa, para concluir em três dias, ou, se possível, em 48 horas", informaram as autoridades sanitárias, durante a conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Os testes arrancam esta segunda a partir das 21h00 (14h00 em Lisboa), sendo possível fazer a marcação a partir das 17h00 locais (10h00 em Lisboa).