As projeções avançadas ao fecho das urnas da primeira volta das Legislativas francesas, que decorreram no domingo, estavam corretas: empate técnico entre as duas principais forças concorrentes, o partido de Macron e a coligação de esquerda Nupes, liderada por Jean-Luc Mélenchon. O Ensemble!, do Presidente reeleito, obteve 25,75% dos votos, enquanto a Nova União Popular Ecologista e Social (Nupes), de Mélenchon, alcançou 25,66%. A União Nacional, de Marine Le Pen, foi a terceira força mais votada (18,68%). Estes resultados eleitorais deixam tudo em aberto para a segunda volta, que se realiza no próximo domingo. Trata-se, agora, de saber se o partido de Macron vai ou não manter a maioria absoluta - o que se afigura complicado.









“A Nupes conseguiu ultrapassar, de maneira magnífica, o seu primeiro teste: levar a cabo uma campanha em conjunto, lado a lado, e convencer. Nas democracias, é aí que tudo se decide: é preciso convencer. Conseguimos convencer muito”, disse Mélenchon, comentando os bons resultados da coligação.

Na quarta posição nesta primeira volta das Legislativas ficaram os republicanos (10,42%) e em quinto o Reconquista! (4,24%), de extrema-direita.





Mais de 6000 candidatos, com idades compreendidas entre os 18 e os 92 anos, concorreram domingo para os 577 lugares na Assembleia Nacional francesa. A afluência às urnas foi a mais baixa numas eleições parlamentares, com a abstenção a fixar-se nos 52,49%.