Madonna doa perto de um milhão de euros para ajudar a encontrar vacina para o coronavírus

A cantora Madonna doou um milhão de dólares (cerca de 925 mil euros) à Fundação Bill e Melinda Gates - criada por Bill Gates, fundador e ex-presidente da Microsoft - com o objetivo de ajudar na criação de uma vacina para o coronavírus.



Através de um vídeo no Instagram, a artista revela o apoio prestado. "Individualmente e globalmente, obviamente, estamos a viver um estado de emergência. Devo admitir que demorei tempo a aceitar, processar e modificar o meu estilo de vida", começa por dizer.









Na mesma publicação, Madonna refere que este apoio à Fundação em causa tem o objetivo de os apoiar a "encontrar um medicamento que evite ou trate a Covid-19", que já matou mais de 45 pessoas em todo o Mundo.

"Precisamos disto para proteger os nossos profissionais de saúde, os mais vulneráveis ??e todos os nossos amigos e familiares", diz Madonna.



Recorde que a pandemia do novo coronavírus, que teve origem na cidade de Wuhan, na China, já fez milhares de mortes a nível mundial. O número de infetados já ultrapassou os 620 mil.





Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24