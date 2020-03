Maduro atribui acusações de narcoterrorismo a ação extremista dos EUA

O Presidente da Venezuela atribuiu esta sexta-feira as acusações de narcoterrorismo feitas pelos Estados Unidos, contra o Governo, a "uma ação extremista" e pediu aos militares que estejam alerta contra possíveis ataques.

"Hoje vimos ações contra vários oficiais venezuelanos, [pessoas] de bem. O Governo de Donald Trump, numa ação extrema, vulgar e miserável, lançou falsas acusações", declarou Nicolás Maduro.

O chefe de Estado venezuelano falava a partir do palácio presidencial de Miraflores, durante uma intervenção transmitida pela televisão estatal venezuelana, com a presença em que esteve acompanhado pelo presidente da Assembleia Constituinte [que só integra apoiantes do regime], Diosdado Cabello, e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, dois dos 14 membros do Governo acusados pelos EUA.