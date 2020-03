Maduro exige seis filhos por casal na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apelou ontem às mulheres venezuelanas para que tenham, pelo menos, seis filhos para "o bem do país"."Convido as venezuelanas a dar à luz. Todas as mulheres devem ter seis filhos para a Pátria crescer", afirmou Maduro ao apresentar na televisão um novo plano nacional de saúde destinado às mulheres.A oposição reagiu de imediato, lembrando que a Venezuela enfrenta uma grave crise económica que provocou uma escassez geral de comida e medicamentos, que os hospitais não funcionam bem, não há vacinas para todos, que as próprias mães não são capazes de amamentar por não terem uma boa alimentação, e que o país se encontra mergulhado numa crise humanitária que levou a uma imigração sem precedentes.Em 2018, uma instituição de caridade revelou que o número de bebés abandonados nas ruas aumentou 70%.