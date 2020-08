Mãe abandona filho bebé com um dia de vida por 'não ter dinheiro para o criar'

Uma mãe foi detida no nordeste da China após ter alegadamente abandonado o filho bebé recém-nascido numa zona de mato.De acordo com a imprensa internacional, a mulher terá atirado a criança de uma ponte para uns arbustos enquanto caminhava para casa da mãe. A razão terá sido o facto de não ter dinheiro para criar o menino.O bebé acabou por ser resgatado na passada segunda-feira por uma residente de Hong Family Village, perto da cidade de Dehui, informou a polícia através de um comunicado.A mulher terá encontrado a criança por entre as plantas cercada por formigas e moscas e com muitas "picadas de inseto" no rosto. As autoridades descobriram que o bebé tinha pouco mais de dois dias de vida.O menino foi levado para o Hospital Pediátrico de Changchun onde está a ser tratado. O seu estado é considerado grave.A mulher acabou por ser detida pela polícia, a quem confessou ter abandonado o filho porque sentia que não seria capaz de o criar devido à sua situação financeira. Permanece sob custódia policial.