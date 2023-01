Mãe criticada no TikTok por permitir à filha de nove anos fazer piercing no nariz

Uma mulher de Illinois, nos EUA, foi criticada na rede social TikTok por deixar a filha de nove anos fazer um piercing no nariz.A mulher, Meagan Black, que publica regularmente conteúdo digital com a filha, publicou um vídeo em resposta aos comentários negativos deixados depois de partilhar imagens da filha com um piercing no nariz. "Porquê é que é fofo quando uma criança usa um top curto, mas revoltam-se com um piercing no nariz?", escreveu na legenda do vídeo.O vídeo já foi visto por quase um milhão de pessoas e tem dividido opiniões. Enquanto alguns internautas dizem que nove anos é "muito jovem" para colocar um piercing no nariz, outros dizem que "não há nada de errado nisso".Num outro vídeo publicado mais tarde Meagan e a filha responderam a algumas perguntas sobre o piercing e mulher explicou o motivo de ter permitido a filha a usar um: "Eu deixei que ela metesse um piercing no nariz porque ela não gosta de brincos. Ela diz que são feios e que tudo o que queria era um piercing no nariz. Em Illinois, onde moramos, um menor pode fazer um piercing com o consentimento dos pais e não há restrição de idade". Meagan ainda perguntou à filha "Querias o piercing ou eu forcei-te?", ao que filha respondeu "Eu queria".