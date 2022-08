"Eles não são cães": Pai de quíntuplos criticado depois de usar trelas para passear os filhos

Jordan Driskell, pai de quíntuplos, desencadeou um debate nas redes sociais depois de partilhar um vídeo no Instagram onde se mostra a passear os cinco filhos de trela.O homem, de 31 anos, natural do Kentucky, nos EUA, partilhou as imagens onde segura cinco cordas que estavam ligadas a um arnês, usado por cada um dos filhos. O vídeo rapidamente se tornou viral e provocou uma onde de reações. Enquanto alguns dos internautas compreende a decisão do pai, há outros que o criticam alegando que as crianças "são humanos e não cães", de acordo com o Daily Mail."Não tenho nada mais do que respeito por si, senhor", escreveu um dos internautas, enquanto que outro realçou que "mais vale prevenir do que remediar. Se eu tivesse tantos assim, faria o mesmo". Um dos usuários escreveu ainda que "com cinco filhos precisa disso".No entanto, a publicação recebeu várias críticas. "'Eles não são cães'. Que tal ensinar-lhes o que fazer?", escreveu um dos internautas. "Vai treiná-los para puxarem um trenó a seguir? Qual deles tem o nariz vermelho?" é outro dos comentários deixados no post.Jordan Driskell explicou que os filhos - Zoey, Dakota, Hollyn, Asher e Gavin - são muito curiosos e que por isso costumam "fugir e explorar". Por isso, em conjunto com a mulher, Briana, decidiu que os filhos usariam trela para sair de casa, de forma a assegurar a "sua própria paz de espírito e sanidade".