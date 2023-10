Mãe e três filhos morrem em colisão com camião em Espanha

Uma mulher, de 40 anos, e os seus três filhos, dois deles com apenas um ano de vida, morreram, esta segunda-feira, após colidirem contra um camião na localidade de Ceguilla, em Segóvia, Espanha.



O acidente mortal ocorreu na estrada nacional N-110 por volta das 13h15, avança o jornal espanhol El País.

A Subdelegação do Governo em Segóvia referiu o acidente, mas não especificou a idade de uma das vítimas mortais, apenas o grau de parentesco e o facto de ser menor de idade. A idade do condutor do veículo pesado que não sofreu nenhum dano físico também não foi revelada.

"No local, os serviços de emergência confirmam a morte de uma mulher de 40 anos e de três menores, incluindo dois bebés de um ano", consegue-se ler no site da Junta de Castela e Leão.

Foi mobilizado para o local uma ambulância, uma equipa médica e um helicóptero.



Os moradores ouviram as ambulâncias e referiram, citados pelo jornal espanhol El País, que a estrada onde ocorreu o acidente é "péssima para camiões e animais". Mencionaram, também, acidentes recentes com javalis e a falta de visibilidade dos condutores devido ao mau tempo.