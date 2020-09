Mãe mata filho bebé de dois meses com toalhetes

Uma mulher norte-americana de 20 anos, residente em Mulberry, no estado norte-americano do Arkansas, foi detida e está acusada do homicídio do próprio filho, um bebé de apenas dois meses. Nancy Williams terá sufocado a criança, enfiando-lhe toalhetes na boca e garganta.

Os serviços de emergência terão sido chamados pela mãe e encontraram o bebé inconsciente. Notaram que a criança tinha toalhetes presos na garganta. A mulher argumentou que estava a usar o toalhete para limpar as gengivas do filho, que estavam a sangrar. Foi encontrado outro toalhete com vestígios de sangue que, segundo as autoridades, também terá sido colocado antes no interior da boca do bebé.

Os paramédicos retiraram o objeto estranho, mas o bebé acabou por não sobreviver e foi declarado morto no local.

Segundo os meios de comunicação local, a mulher contou á polícia que, depois de dar de beber ao bebé por uma garrafa, este começou a chorar e a sangrar das gengivas. Só queria que ele parasse de chorar, terá dito a jovem mãe, de acordo com os documentos judiciais.

A mulher confessou depois ter enfiado os toalhetes na garganta do bebé na tentativa de parar a hemorragia até que empurrou demais.

Esta em prisão preventiva a aguardar julgamento pelo crime de homicídio qualificado.