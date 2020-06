Esmaga ossos da filha bebé de um mês "para ela parar de chorar"

Um jovem de 22 anos foi detido e está acusado de seis crimes de maus-tratos infantis por ter esmagado os ossos da filha bebé, de apenas um mês, na tentativa de que a menina parasse de chorar. O caso, ocorrido na cidade de Phoenix, no estado norte-americano do Arizona, está a chocar o mundo.

Adan Flores, o pai da bebé, começou por dizer às autoridades que "acidentalmente" se tinha sentado em cima da criança. Depois, e quando confrontado com as lesões muito graves que a bebé apresentava, confessou que colocou a filha nos joelhos, de barriga para cima, e dobrou-a para trás "para ela parar de chorar". O homem ainda apertou o peito da criança "até ouvir estalidos e inseriu-lhe violentamente um termómetro na boca".

O jovem diz que desvalorizou possíveis lesões porque "no dia antes os ossos dela já tinham estalado" e tinha medo de que os Serviços Sociais lhe retirassem a filha e que a mãe da criança, que estava no banho quando se deu o incidente, terminasse a relação com Adan.

A criança tinha múltiplas fraturas nas costelas, lacerações graves no fígado, fraturas nas duas pernas, uma hemorragia na boca e outra nos olhos.

Adan diz agora que está "muito arrependido". A bebé mantém-se internada a recuperar, mas está estável. O pai encontra-se em prisão preventiva, sujeito a uma caução de 100 mil euros.