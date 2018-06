Mãe morre ao ver corpo do filho polícia assassinado pouco antes

Tentativa de assalto a um agente da Polícia Militar do Rio de Janeiro esta quinta-feira terminou com uma dupla tragédia.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:59

Uma tentativa de assalto a um agente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, terminou com uma dupla tragédia. O militar foi executado a sangue frio pelos assaltantes, quando estes descobriram que ele era da polícia, e a mãe dele sofreu um enfarte e morreu ao lado do filho ao reconhecer o corpo.

As duas mortes aconteceram num curto intervalo de tempo em Gramacho, na Grande Rio de Janeiro, no Brasil. A mãe do agente, Maria José Fontes, tinha 56 anos e no último Dia da Mãe, no passado mês de maio, tinha usado as redes sociais para pedir a Deus que protegesse os filhos, que classificou na altura como o maior bem que possuía.

O filho dela, Douglas Fontes, foi morto ao início da madrugada quando passava de carro com a namorada na Avenida Rio Branco, em Gramacho. Cinco criminosos cercaram o carro do agente e disseram que se tratava de um assalto.

Douglas não reagiu mas os assaltantes descobriram que ele era da polícia por causa da arma da corporação que encontraram ao revistá-lo, obrigaram-no a deitar-se no chão ao lado do carro e executaram-no sem piedade. A namorada de Douglas não foi atacada pelos assaltantes e ficou no local em estado de choque.

Avisada da morte do filho, Maria José insistiu em ser ela própria a fazer o reconhecimento e foi até ao local onde ainda estava o corpo de Douglas. Ao ver o filho que tanto amava já sem vida, a mulher sofreu um ataque cardíaco.

Douglas, que era divorciado e tinha dois filhos, de cinco e de oito anos, foi o 54º agente da polícia a ser morto no Rio de Janeiro somente desde o início do ano. Na esmagadora maioria dos casos, os agentes foram assassinados fora de serviço em circunstâncias muito parecidas às da morte de Douglas, ao serem reconhecidos como polícias durante tentativas de assalto.