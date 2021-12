Mãe passa Natal em casa depois de 100 dias internada com Covid-19

Autumn Carver, de 35 anos, ficou infetada com Covid-19 durante a terceira gravidez. Acabou por ser internada em agosto e o seu bebé nasceu acabou por nascer às 33 semanas. Depois de 100 dias hospitalizada devido a complicações causadas pela doença, a mulher recebeu alta mesmo a tempo de passar o Natal em casa.



Apesar de Huxley ter nascido saudável, Autumn teve de ser ligada a uma máquina de oxigénio logo a seguir ao parto e só conheceu o filho dois meses depois. "Aquele dia foi precioso", disse a mãe das três crianças ao programa Good Morning America.







As três crianças estiveram ao cuidado dos avós enquanto a mãe estava no hospital. O marido de Autumn, que a acompanhou durante o longo período de internamento, ouviu várias vezes que a mulher não iria sobreviver e que provavelmente teria de passar por um transplante de pulmão.



