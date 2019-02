Mãe tenta provocar doença ao filho para receber benefícios e descontos

Mãe obrigou a criança a tomar medicamentos desnecessários e a realizar vários exames médicos.

18:25

O menino encontrava-se numa cadeira de rodas e era alimentado por um tubo à boca.



As autoridades afirmaram que a criança não se encontrava doente e que toda a medicação excessiva a que foi sujeito poderia vir a prejudicar a sua saúde.



As suspeitas da fraude terão surgido da parte dos médicos, que alertaram o Departamento de Serviços Familiares e Infantis. O menino foi retirado aos pais e entregue aos serviços de menores.



Após quatro meses de investigação, Teresa Lynne Roth foi acusada do crime de crueldade infantil em primeiro grau.



Teresa Lynne Roth, de 34 anos, foi detida, esta quinta-feira, depois de ser acusada de encenar uma doença física e motora do filho, de cinco anos, para este ter direito à atribuição de deficiência. O objetivo da mulher era beneficiar de vários descontos a que o menino teria direito.Segundo o canal televisivo WSB TV, a mãe obrigou o filho, durante quase dois anos, a tomar muitos medicamentos de que não necessitava e a realizar vários exames médicos para a sua história ser mais credível.O caso terá começado no ano de 2016, altura em que o menino, ainda com três anos, foi levado para o Hospital Children's Healthcare em Atlanta, na Geórgia, nos EUA, onde recebeu diversos tratamentos patológicos para as "doenças".