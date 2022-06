Maior cruzeiro do mundo vai ser destruído antes de fazer primeira viagem

O Global Dream II, que iria ser o maior cruzeiro do mundo, vai ser destruído antes de fazer a primeira viagem. A embarcação, construída pela MV Wefrten, estava quase finalizada quando a empresa declarou falência, no início deste ano.O cruzeiro, projetado para a Ásia, iria ter capacidade para transportar até nove mil passageiros, segundo o jornal Independent.O navio irmão do Global Dream II ainda está à venda. Ambos os cruzeiros estão armazenados num estaleiro alemão. O administrador da MV Weeften, Christoph Morgen, revelou que o local onde se encontram os barcos irá ser vendido a uma entidade de construção de embarcações militares.

Os dois navios foram considerados os maiores do mundo em capacidade para passageiros. Atualmente o título pertence ao cruzeiro da Royal Caribbean Wonder of Seas, que consegue transportar cerca de sete mil passageiros.