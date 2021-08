Mais cinco mortos e 528 casos em Moçambique

Moçambique registou mais cinco mortos associados à covid-19 e 528 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde.

Os óbitos foram registados na segunda-feira. As vítimas eram todas de nacionalidade moçambicana, com idades entre 43 e 93 anos, referiu o ministério em nota diária de atualização de dados.

Moçambique eleva o total acumulado de mortes por covid-19 para 1.813 e o de casos para 143.655, dos quais 89% recuperados.

O país tem 13.986 casos ativos da doença e, destes, 187 estão internados.

Desde que foi declarado o primeiro caso do novo coronavírus em Moçambique, em 22 de março de 2020, um total de 832.353 casos suspeitos foram testados no país, dos quais 2.885 nas últimas 24 horas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.439.888 mortes em todo o mundo, entre mais de 212,4 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.